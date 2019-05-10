В Сумах будут судить пятерых из-за смерти младенца в лифте В Сумах будут судить пять человек из-за действий или бездействия которых погиб 2,5 месячный младенец в лифте.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, действия или бездействие которых привели к гибели 2,5-месячного младенца в лифте. Судить будут заммэра Сум Александра Журбу, тогдашнего директора департамента инфраструктуры города Сумского городского совета Григория Яременко, а также руководителя, прораба и электромеханика ООО «Горсумылифт», - об этом во время брифинга сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Владимир Крыгин.

Напоминаем, что трагедия произошла 2 января 2019 года около 16.10 в г. Сумы по ул. Супруна, 32/1. Женщина вместе со свекром и малышом, который находился в коляске, поднялись на лифте на 9-й этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.

В ходе следствия, проведенного Следственным управлением Нацполиции в сотрудничестве с Управлением защиты экономики в Сумской области, установлено, что контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства, возложено на заместителя городского головы г. Сумы Александра Журбу. Более того, он с мая 2017 года возглавляет постоянно действующую комиссию, созданную с целью обеспечения бесперебойной и безопасной работы лифтов.

Директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета Григорий яременко заключал договоры на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в г. Сумы стоимостью 34,5 млн грн, в том числе лифтов дома по ул. Супруна, 32/1. Однако, ни заместителем городского головы, ни директором Департамента не обеспечено контроль за проведением ремонтных работ и последующей эксплуатацией подъемников.

Уже через месяц после так называемого капитального ремонта лифта, в котором погиб младенец, указанным должностным лицам городского совета начали поступать жалобы на его работу от жителей дома, в том числе и отца погибшего малыша. Однако, чиновники не предприняли никаких действенных мер, направленных на устранение неполадок.

Накануне трагедии жители указанного подъезда еще раз пожаловались на некорректную работу подъемника. На вызов прибыл электромеханик «Горсумылифта», который осуществил вмешательство в автоматизированную систему работы лифта, что позволило ему движение с открытой дверью. Это произошло из-за отсутствия надлежащего контроля за своевременным и качественным выполнением работ со стороны руководителя и прораба предприятия.

Действия обоих должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Директор ООО «Горсумылифт» будет отвечать по ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 367 УК Украины. Прорабу и электромеханику ООО «Горсумылифт» инкриминируется ч. 2 ст. 272 УК Украины.

В то же время продолжается следствие по факту возможного присвоения средств, выделенных на ремонт подъемников и систем диспетчеризации. В рамках следствия с привлечением соответствующих специалистов проверяются все 180 отремонтированных в течение последних двух лет лифтов.

Справка: ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ч. 2 ст. 367 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека. Предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.