В Ахтырке посчитали все голоса

Победил здесь Николай Задорожний от «Слуги народа» - 38,08% (26427 голосов). Дальше – Иван Лозовый – 14,52%, мэр Тростянца Юрий Бова (Сила людей) – 13,81%, Николай Смилык (Батькивщина) – 11%, Андрей Зинченко (ОПЗЖ) – 6,86%, Виктор Сугак (Аграрная партия) – 4,71%, Александр Кужель (Радикальная партия) – 4,71%...
Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 53,84%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 12,65%, «Батькивщина» - 7,98%, Радикальная партия – 6,36%, «Европейская солидарность» - 3,85%...
На округе № 157 (центр - Сумы) досчитали все 100% прокотолов....
В округе № 159 (Глухов) посчитано уже 100% протоколов....
Первое уголовное производство сегодня было открыто в Сумах, другие в Путивльском, Сумском и Шосткинском районах....
Фахівці юстиції Сумщини інформують населення області про те, чого не можна робити на дільниці під час голосування....
В сумских маршрутных автобусах, несмотря на законодательный запрет, появилась предвыборная политическая агитация....