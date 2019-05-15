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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32279

Полиция Сумы: сообщение о заминировании здания горсовета не подтвердилось

Сегодня утром в полицию обратился работник городского совета с заявлением о том, что на электронную почту организации поступило письмо с сообщением о заминировании помещения.

Фото Олега Кривцова

Чиновник уточнил, что сообщение поступило вчера в 18:00, а обнаружил он его сегодня утром.

Учитывая потенциальную опасность, которую представляют такие сообщения, на место происшествия отправились работники полиции: следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Персонал горсовета срочно эвакуировали, помещение обследовали.

Ни взрывоопасного предмета или взрывчатки правоохранители не нашли.

Работники полиции предупреждают: подобные шутки с заминированием влекут за собой уголовную ответственность. Наказанием может стать лишение свободы на срок от двух до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Минирование
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