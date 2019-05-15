Полиция Сумы: сообщение о заминировании здания горсовета не подтвердилось

Чиновник уточнил, что сообщение поступило вчера в 18:00, а обнаружил он его сегодня утром.
Учитывая потенциальную опасность, которую представляют такие сообщения, на место происшествия отправились работники полиции: следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Персонал горсовета срочно эвакуировали, помещение обследовали.
Ни взрывоопасного предмета или взрывчатки правоохранители не нашли.
Работники полиции предупреждают: подобные шутки с заминированием влекут за собой уголовную ответственность. Наказанием может стать лишение свободы на срок от двух до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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