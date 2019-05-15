Полиция Сумы: сообщение о заминировании здания горсовета не подтвердилось Сегодня утром в полицию обратился работник городского совета с заявлением о том, что на электронную почту организации поступило письмо с сообщением о заминировании помещения.

Чиновник уточнил, что сообщение поступило вчера в 18:00, а обнаружил он его сегодня утром.

Учитывая потенциальную опасность, которую представляют такие сообщения, на место происшествия отправились работники полиции: следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Персонал горсовета срочно эвакуировали, помещение обследовали.

Ни взрывоопасного предмета или взрывчатки правоохранители не нашли.

Работники полиции предупреждают: подобные шутки с заминированием влекут за собой уголовную ответственность. Наказанием может стать лишение свободы на срок от двух до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.