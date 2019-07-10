На Сумщине сбили 15-летнего мопедиста 22 июля на Сумщине произошла дорожная авария, в результате которой пострадал подросток.

Предварительно установлено, что в селе Коровинцы Недригайловского района около 15:00 на сельской улице водитель легковушки «Шкода», совершая обгон другой машины, столкнулся с мопедом, за рулем которого находился 15-летний подросток. Ребенок с тяжелыми травмами головы в неконтактном состоянии доставлена в больницу. В полиции по факту аварии открыли уголовное производство, в рамках которого выясняют причины и обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.