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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38284

На Сумщине сбили 15-летнего мопедиста

22 июля на Сумщине произошла дорожная авария, в результате которой пострадал подросток.

Предварительно установлено, что в селе Коровинцы Недригайловского района около 15:00 на сельской улице водитель легковушки «Шкода», совершая обгон другой машины, столкнулся с мопедом, за рулем которого находился 15-летний подросток. Ребенок с тяжелыми травмами головы в неконтактном состоянии доставлена в больницу. В полиции по факту аварии открыли уголовное производство, в рамках которого выясняют причины и обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Недригайловский район
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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