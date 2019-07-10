В Глухове посчитали все голоса В округе № 159 (Глухов) посчитано уже 100% протоколов.

Победу одержал самовыдвиженец Андрей Деркач, который уже 6 раз был депутатом, - 40,58% (26781 голосов). Это в полтора раза меньше, чем 5 лет назад, когда он разгромил всех остальных с результатом 61,84%.

Дальше – Дмитрий Шевченко (Слуга народа) – 23,23%, мэр Глухова Мишель Терещенко (Самопомич) – 8,43%, Владимир Зеленский – 5,65%, Надежда Артеменко (ЕС) – 4,00%, Константин Товстуха – 3,54%, Игорь Маринченко (Аграрная партия) – 3,13%, Витали Андрух – 2,42%, еще один Дмитрий Шевченко – 2,24%...

По партийным спискам победу одержала партия «Слуга народа» - 45,77%, дальше – «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 22,08%, «Батькивщина» - 8,78%, Радикальная партия – 5,67%, «Сила и Честь» - 3,37%, «Европейская солидарность» - 3,37%...