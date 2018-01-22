Работник сумской городской галереи нуждается в помощи Об этом сообщается на странице Агенции промоции «Сумы» в Фейсбуке.

«Друзья! Случилась беда!

Наш коллега Дмитрий Евдокимчик получил тяжелую травму в результате несчастного случая. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице, в реанимационном отделении.

Врачи говорят о положительной динамике, но лечение, а затем - реабилитационный период, конечно, будут длинными и сложными. И все это требует больших финансовых затрат.

Поэтому обращаемся ко всем, кто знает Дмитрия Евдокимчика, и всех неравнодушных! Если у вас есть желание и возможность помочь, обращайтесь к Сумской городской галереи по адресу: Соборная, 27.

Или по телефону: (0542) 679-839.

Ваша поддержка и добрые пожелания очень важны!», - говорится в сообщении.