Работник сумской городской галереи нуждается в помощи

«Друзья! Случилась беда!
Наш коллега Дмитрий Евдокимчик получил тяжелую травму в результате несчастного случая. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице, в реанимационном отделении.
Врачи говорят о положительной динамике, но лечение, а затем - реабилитационный период, конечно, будут длинными и сложными. И все это требует больших финансовых затрат.
Поэтому обращаемся ко всем, кто знает Дмитрия Евдокимчика, и всех неравнодушных! Если у вас есть желание и возможность помочь, обращайтесь к Сумской городской галереи по адресу: Соборная, 27.
Или по телефону: (0542) 679-839.
Ваша поддержка и добрые пожелания очень важны!», - говорится в сообщении.
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