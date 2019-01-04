В Сумах пройдет вечер памяти Высоцкого

Сегодня, 24 июля, Сумская городская галерея приглашает на вечер памяти талантливого музыканта, композитора, певца, актера Владимира Высоцкого. Вы сможете насладиться песнями и стихами из его репертуара или произведениями, посвященными ему.
Организаторы вечера: Григорий Богомолов, Владислав Руженский и инициативная группа сумчан-единомышленников, поклонников творчества Владимира Высоцкого.
Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.
Вход свободный.
4 января в Сумской городской галерее состоится творческий вечер, посвященный автору-исполнителя и поэту Владимиру Высоцкому....