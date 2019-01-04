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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04225

В Сумах пройдет вечер памяти Высоцкого

Живая музыка! Живой звук! Владимир Высоцкий!

Сегодня, 24 июля, Сумская городская галерея приглашает на вечер памяти талантливого музыканта, композитора, певца, актера Владимира Высоцкого. Вы сможете насладиться песнями и стихами из его репертуара или произведениями, посвященными ему.

Организаторы вечера: Григорий Богомолов, Владислав Руженский и инициативная группа сумчан-единомышленников, поклонников творчества Владимира Высоцкого.

Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.

Вход свободный.

Досуг Высоцкий
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Сегодня в Сумах пройдет вечер памяти Высоцкого
04.01.2019 11:19

Сегодня в Сумах пройдет вечер памяти Высоцкого

4 января в Сумской городской галерее состоится творческий вечер, посвященный автору-исполнителя и поэту Владимиру Высоцкому....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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