В Сумах пройдет вечер памяти Высоцкого Живая музыка! Живой звук! Владимир Высоцкий!

Сегодня, 24 июля, Сумская городская галерея приглашает на вечер памяти талантливого музыканта, композитора, певца, актера Владимира Высоцкого. Вы сможете насладиться песнями и стихами из его репертуара или произведениями, посвященными ему.

Организаторы вечера: Григорий Богомолов, Владислав Руженский и инициативная группа сумчан-единомышленников, поклонников творчества Владимира Высоцкого.

Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.

Вход свободный.