В Сумах остановили работу семи якобы капитально отремонтированных лифтов

Об этом на брифинге сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Владимир Крыгин. Осмотры были проведены в рамках расследования уголовного производства по факту гибели младенца в лифте дома по Супруна, 32/1, пишет sumy.today.
По его словам, в ходе следствия было проверено 80 лифтов. Работу семи из них остановлено. Решением суда был наложен арест на детали лифтов. Как было выяснено в ходе следствия, детали оказались не того качества, которое предусмотрено договором. Решение о прекращении работы лифтов были приняты в случаях, когда существовала угроза жизни и здоровью людей. В настоящее время ведется осмотр других лифтов.
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