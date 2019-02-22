В Сумах остановили работу семи якобы капитально отремонтированных лифтов В Сумах остановили работу семи лифтов, которые представляли угрозу для людей.

Об этом на брифинге сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Владимир Крыгин. Осмотры были проведены в рамках расследования уголовного производства по факту гибели младенца в лифте дома по Супруна, 32/1, пишет sumy.today.

По его словам, в ходе следствия было проверено 80 лифтов. Работу семи из них остановлено. Решением суда был наложен арест на детали лифтов. Как было выяснено в ходе следствия, детали оказались не того качества, которое предусмотрено договором. Решение о прекращении работы лифтов были приняты в случаях, когда существовала угроза жизни и здоровью людей. В настоящее время ведется осмотр других лифтов.