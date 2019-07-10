В Сумах наконец-то посчитали все протоколы

Выборы выиграла выдвиженка «Слуги народа» Татьяна Рябуха с 38,87% голосов сумчан (32864 голоса).
Второе место у Юрия Чмыря – 17,8%, третье у Олега Медуницы – 13,93%.
Среди партий лидеры: «Слуга народа» - 50,58%, «Батькивщина» - 9,52%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 8,78%, «Европейская солидарность» - 7,94%, «Сила и честь» - 5,6%, «Голос» - 4,46%...
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