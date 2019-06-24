В Сумах патрульные вернули домой заблудившуюся бабушку

Бывают случаи, когда среди улиц родного города пожилые люди теряются, забывают место проживания и стесняются обратиться к горожанам за помощью. Но не в этот раз. На улице Мира, неподалеку от дворца культуры «Химик», 79-летняя бабушка обратилась к сумчан и сообщила, что не помнит места своего проживания. Те сразу же вызвали на помощь патрульных.
Как оказалось, бабушка уже не первый «путешествует» по улицам родного города, поэтому место ее проживания инспекторы установили сразу же. Патрульные отвезли женщину домой и передали родным.
Уважаемые сумчане!
Полицейская забота - это наша ежедневная дело. Но всегда нужно помнить, что, в первую очередь, именно вы заботиться о своих родных!
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