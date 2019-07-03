Под Сумами патрульные остановили пьяного тракториста

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Верхняя Сыворотка, экипаж патрульных остановил трактор за нарушение ПДД.
Во время общения с 43-летним водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Сам водитель не отрицал этого и объяснил, что накануне действительно употреблял алкогольные напитки. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте, результат которого показал 0,81 промилле.
На водителя инспекторы составили административные материалы по ст. 132-1 (нарушение правил проезда крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам) КоАП и ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
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