Под Сумами патрульные остановили пьяного тракториста На автодороге «Сумы-Полтава» патрульные остановили «негабарит» да еще и под управлением нетрезвого водителя.

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Верхняя Сыворотка, экипаж патрульных остановил трактор за нарушение ПДД.

Во время общения с 43-летним водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Сам водитель не отрицал этого и объяснил, что накануне действительно употреблял алкогольные напитки. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте, результат которого показал 0,81 промилле.

На водителя инспекторы составили административные материалы по ст. 132-1 (нарушение правил проезда крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам) КоАП и ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.