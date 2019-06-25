В Сумах патрульные раздавали юным велосипедистам фликеры Патрульные напомнили несовершеннолетним велосипедистам о необходимости соблюдения ПДД.

Инспекторы провели профилактический рейд «Будь видимым», во время которого проинформировали маленьких велосипедистов о важности соблюдения ПДД, выезжая на двухколесном транспортном средстве. К тому же, особое внимание полицейские уделили использованию светоотражающих элементов в ночное время суток. Инспекторы подарили детям такие наклейки, которые они наклеили на свой транспорт.

Уважаемые родители! Использование светоотражающих элементов (фликеров) в вечернее время и при условиях недостаточной видимости является одним из способов обезопасить вашего ребенка от попадания в ДТП.