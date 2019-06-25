Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:562

В Сумах патрульные раздавали юным велосипедистам фликеры

Патрульные напомнили несовершеннолетним велосипедистам о необходимости соблюдения ПДД.

Инспекторы провели профилактический рейд «Будь видимым», во время которого проинформировали маленьких велосипедистов о важности соблюдения ПДД, выезжая на двухколесном транспортном средстве. К тому же, особое внимание полицейские уделили использованию светоотражающих элементов в ночное время суток. Инспекторы подарили детям такие наклейки, которые они наклеили на свой транспорт.

Уважаемые родители! Использование светоотражающих элементов (фликеров) в вечернее время и при условиях недостаточной видимости является одним из способов обезопасить вашего ребенка от попадания в ДТП.

Право Патрульная полиция
view counter

По тематике

В Сумах патрульные вернули домой заблудившуюся бабушку
Сегодня 14:50

В Сумах патрульные вернули домой заблудившуюся бабушку

«Я не помню, где проживаю. Помогите добраться домой», - именно с такой просьбой обратилась бабушка к прохожим на улице Мира....

Чем занимались сумские копы на выходных
Вчера 16:20

Чем занимались сумские копы на выходных

В течение выходных (20-21 июля) патрульные проработали более 550 сообщений....

Сумские копы остановили сумчанина, который угрожал себя порезать (видео)
15.07.2019 12:57

Сумские копы остановили сумчанина, который угрожал себя порезать (видео)

На днях, патрульные получили сообщение о мужчине, который в супермаркете на улице Ярослава Мудрого пытается нанести себе телесные повреждения....

01.07.2019 17:42

За выходные на Сумщине произошло 13 ДТП

В течение выходных (28-30 июня) патрульные проработали почти 600 сообщений....

25.06.2019 13:07

Сумские патрульные приглашают на утреннюю зарядку

26 июня ежегодно отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом....

view counter
view counter

Статьи

Архитектурная драматургия Театральной площади
Сегодня 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
Вчера 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.