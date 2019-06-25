В Сумах патрульные раздавали юным велосипедистам фликеры

Инспекторы провели профилактический рейд «Будь видимым», во время которого проинформировали маленьких велосипедистов о важности соблюдения ПДД, выезжая на двухколесном транспортном средстве. К тому же, особое внимание полицейские уделили использованию светоотражающих элементов в ночное время суток. Инспекторы подарили детям такие наклейки, которые они наклеили на свой транспорт.
Уважаемые родители! Использование светоотражающих элементов (фликеров) в вечернее время и при условиях недостаточной видимости является одним из способов обезопасить вашего ребенка от попадания в ДТП.
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