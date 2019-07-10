В Тростянце на 4 дня закроют ж/д переезд С 24 по 27 июля железнодорожный переезд у Смородино будет закрыт.

Железнодорожный переезд перегона Тростянец-Смородино-Кириковка (116 км) в период с 8.00 часов 24 июля до 17.00 27 июля будет временно закрыт для выполнения неотложных работ по ремонту пути.

Движение транспорта будет осуществляться по ул. Благовещенская через путепровод и объездную дорогу по ул. Гришина, сообщает Тростянец.инфо.