В Тростянце на 4 дня закроют ж/д переезд

Железнодорожный переезд перегона Тростянец-Смородино-Кириковка (116 км) в период с 8.00 часов 24 июля до 17.00 27 июля будет временно закрыт для выполнения неотложных работ по ремонту пути.
Движение транспорта будет осуществляться по ул. Благовещенская через путепровод и объездную дорогу по ул. Гришина, сообщает Тростянец.инфо.
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