Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12235

Жительница Сумщины купила виртуальный доильный аппарат за реальные деньги

Жительница одного из сел Шосткинского района пыталась купить через известный сайт объявлений доильный аппарат.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 42-летняя жительница одного из сел Шосткинского района. Женщина рассказала, что нашла на известном Интернет-ресурсе объявление о продаже доильного аппарата, стоимостью 2500 гривен. Посоветовавшись с мужем, она позвонила по указанному там телефону и договорилась о приобретении. По условию продавца, женщина перечислила на указанный номер банковской карточки всю сумму стоимости товара. В ответ оппонент пообещала прислать заказаное курьером на следующий день.

В назначенный срок товара женщина так и не получила, а продавец перестала выходить с ней на связь.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливается личность аферистки.

Правоохранители раз предупреждают граждан о возможных рисках при покупке понравившегося товара через Интернет. Рассчитывайтесь за него при получении, предварительно проверив содержимое посылки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

17.07.2019 11:34

Доверившись интернет-продавцу из Шостки, житель Херсонщины потерял 2 тысячи гривен

Пытаясь приобрести через интернет-объявления автомобиль, 28-летний житель Херсонской области перечислил продавцу 2000 грн предоплаты....

09.07.2019 16:50

Аферист обманул жительницу Шостки, которая хотела арендовать квартиру в Киеве

Пытаясь арендовать жилье через Интернет женщина наткнулась на мошенника и потеряла 2700 грн....

03.07.2019 12:49

На Сумщине будут судить предпринимателя, который завладел более 500 тыс. грн бюджетных средств

Прокуратурой Сумской области по материалам Управления защиты экономики в Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении...

27.06.2019 15:55

На Сумщине мошенники выдают себя за налоговиков

Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что на территории г. Ахтырка и Ахтырского района снова действуют мошенники....

25.06.2019 08:31

СМС-сообщение о выигранном авто стало мошенническим «крючком» для молодой девушки

Чрезмерно доверчивость к различным акциям и розыгрышей стоила 18-летней девушки потери 7000 гривен....

view counter
view counter

Статьи

Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
Сегодня 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
Вчера 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.