Жительница Сумщины купила виртуальный доильный аппарат за реальные деньги Жительница одного из сел Шосткинского района пыталась купить через известный сайт объявлений доильный аппарат.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 42-летняя жительница одного из сел Шосткинского района. Женщина рассказала, что нашла на известном Интернет-ресурсе объявление о продаже доильного аппарата, стоимостью 2500 гривен. Посоветовавшись с мужем, она позвонила по указанному там телефону и договорилась о приобретении. По условию продавца, женщина перечислила на указанный номер банковской карточки всю сумму стоимости товара. В ответ оппонент пообещала прислать заказаное курьером на следующий день.

В назначенный срок товара женщина так и не получила, а продавец перестала выходить с ней на связь.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливается личность аферистки.

Правоохранители раз предупреждают граждан о возможных рисках при покупке понравившегося товара через Интернет. Рассчитывайтесь за него при получении, предварительно проверив содержимое посылки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.