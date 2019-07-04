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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57233

Сумским школам выделили еще 24 миллиона

Вр. и. о. главы Сумской ОГА Ирина Купрейчик подписала распоряжение, в котором сказано об увеличении объема бюджетных назначений в части расходов на повышение качества образования за счет соответствующей субвенции из госбюджета на общую сумму 24,4 млн. грн.

Из них 1,254 млн. - на покупку персональных компьютеров, 2,9 млн. - на приобретение школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с особыми образовательными потребностями; 20,2 млн. - приобретение услуг по доступу к Интернету заведений общего среднего образования. Также 844 619 грн. выделят на приобретение услуг по доступу к Интернету учреждений общего среднего образования, в том числе: санаторной школе-интернату - 165 тыс. грн.; школам-интернатам, школам и другим учебным заведениям для детей, нуждающимся в коррекции физического и (или) умственного развития, - 634 619 грн.; школам-интернатам с углубленным изучением отдельных предметов, лицеям с усиленной военно- физической подготовкой - 45 тыс. грн. Еще 70 тыс. грн. пойдут на покупку персональных компьютеров для Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей.

Общество Образование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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