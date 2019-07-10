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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36350

На Сумщине во время уборки зерновых в поле загорелся комбайн

Старый частный комбайн «Нива» горел вчера, 22 июля, возле села Тимановка Шосткинского района.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, в 13:51 о возгорании в моторном отсеке комбайна сообщил работник, который на нем убирал зерновые в поле. По указанному адресу выехали пожарные. Но до их приезда комбайнер сам справился с тушением пожара, забросав огонь землей. Как выяснилось, пожар начался из-за короткого замыкания в моторном отсеке. По словам водителя, «забился воздушный фильтр, поднялась температура и давление в баке, змеевик не выдержал…». Подручных средств тушения у водителя комбайна не было. В результате огонь повредил обшивку комбайна, моторный отсек, элетропроводку. Ущерб составил 1000 грн. К счастью, огонь не перебросился на поле с зерновыми, люди не пострадали, пишет Шостка.инфо.

Право Комбайн Пожар Шосткинский район
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Кино Планета Кино
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19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
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Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
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«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
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«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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