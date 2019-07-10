На Сумщине во время уборки зерновых в поле загорелся комбайн

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, в 13:51 о возгорании в моторном отсеке комбайна сообщил работник, который на нем убирал зерновые в поле. По указанному адресу выехали пожарные. Но до их приезда комбайнер сам справился с тушением пожара, забросав огонь землей. Как выяснилось, пожар начался из-за короткого замыкания в моторном отсеке. По словам водителя, «забился воздушный фильтр, поднялась температура и давление в баке, змеевик не выдержал…». Подручных средств тушения у водителя комбайна не было. В результате огонь повредил обшивку комбайна, моторный отсек, элетропроводку. Ущерб составил 1000 грн. К счастью, огонь не перебросился на поле с зерновыми, люди не пострадали, пишет Шостка.инфо.
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