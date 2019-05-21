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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39340

В суде не смогли собраться все фигуранты дела о гибели младенца в лифте

Подготовительное заседание по делу гибели младенца в лифте отложили на 14 августа.

Сегодня, 22 июля, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по обвинению пятерых человек. Речь идет о гибели младенца в лифте дома на Супруна, 32/1, пишет sumy.today.

Судят заместителя Сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора Департамента инфраструктуры города Григория Яременко по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.

Директора ООО «Горсумылифт» судят по ч.2 ст. 272 и ч.2 ст.367 УК, прораба и электромеханика «Горсумылифта» по ч. 2 ст.272 УК.

Сегодня в суд не явился защитник потерпевших - родителей и бабушки с дедушкой младенца. Он ходатайствовал об отложении заседания в связи с занятостью в другом процессе.

Кроме этого, на заседание не явился и защитник двух из обвиняемых -электромеханика и прораба «Горсумылифта».

Суд удовлетворил эти ходатайства и отложил подготовительное судебное заседание на 14 августа.

Кроме того, двое из пострадавших не были надлежащим образом уведомлены о заседании.

Право Смерть в лифте
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