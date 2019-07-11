Ради спиртного шосткинец обворовывал соседей по общежитию Пытаясь найти деньги на спиртное, неоднократно судимый мужчина обокрал своих соседей, похитив металлическую посуду и телевизор.

Сначала в полицию Шостки обратилась 42-летняя жительница Шостки. Женщина сообщила о краже из кухни общего пользования в общежитии металлической посуды: воры украли четыре сковородки и столько же кастрюль.

На вызов прибыли участковые офицеры полиции. Они опросили заявительницу и других жителей общежития, и те поделились своими подозрениями относительно неоднократно судимого 32-летнего соседа, который мог совершить кражу.

Мужчину разыскали и опросили Он признался в содеянном, объяснив, что похищенную посуду планировал продать, а деньги - потратить на спиртное.

Похищенное полицейские изъяли и вернули владелице.

Через несколько дней в полицию обратился уже другой житель этого же общежития с заявлением о краже телевизора. По словам заявителя, он на время оставлял свою комнату, не заперев дверь, а вернувшись, обнаружил пропажу техники. Человек в разговоре с полицейскими отметил, что подозревает в краже этого же соседа: мол, видел, как тот нес телевизор, но не понял, что это его вещь.

Подозрения потерпевшего подтвердились: злоумышленник случайно обнаружил дверь чужого жилья незапертой, поэтому и воспользовался моментом для кражи.

Сейчас похищенную технику уже возвращено владельцу. В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.