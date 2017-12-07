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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской ОГА пытались решить конфликт между междугородними перевозчиками

Решение конфликта между нерегулярными и регулярными перевозчиками по маршруту «Сумы-Киев» и «Киев-Сумы» лежит в плоскости изменения законодательства.

Во время заседания оперативного штаба по координации работы в области законности, правопорядка и обороноспособности в Сумской области временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик предложила создать рабочую группу, которая должна выработать предложения всех сторон конфликта и обратиться с ними в Министерство инфраструктуры Украины.

Конфликт между предпринимателями, осуществляющими регулярные и нерегулярные перевозки из Сум в Киев и обратно, время от времени переходит в стадию обострения. Начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко напомнил присутствующим недавнюю ситуацию, когда водитель одного из маршрутных такси, двигаясь в направлении Киева, своими действиями создал опасную аварийную ситуацию для другой маршрутки с пассажирами, которая двигалась в том же направлении. Как следствие, возмущенные пассажиры избили водителя-нарушителя. Правоохранители открыли уголовное производство по данной ситуации. Николай Лушпиенко во время заседания оперативного штаба отметил необходимость большего контроля со стороны Управления Укртрансбезпеки в Сумской области, которое должно делать все необходимое, чтобы подобных конфликтов не возникало.

Начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко считает, что решить раз и навсегда этот конфликт можно, но, изменив законодательство. В частности, чтобы к участию в конкурсах на автобусных маршрутах протяженностью более 150 км допускали малогабаритные автобусы. Таким образом, все перевозчики будут работать в одной законодательной плоскости и предоставлять свои услуги на условиях конкуренции между собой. А выиграют от этого, безусловно, пассажиры.

«Сегодня нам необходимо создать рабочую группу, которая проработает данный вопрос, и мы обратимся с предложениями к Министерству инфраструктуры Украины. Ведь конфликт есть, и его решать нам всем вместе. Люди не должны страдать от каких-то нестыковок законодательства», - подвела итоги совещания Ирина Купрейчик.

Право Конфликт Нерегулярные перевозчики Сумы-Киев
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