В Белополье посчитали все протоколы Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты выборов в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе № 158.

По 158-му округу (в который входит часть Заречного района Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) посчитано все 100 % протоколов. Здесь с огромным отрывом победил выдвиженец «Слуги народа» полтавско-киевский «варяг» Игорь Васильев – 46,92%. Дальше – Василий Лобода («Батькивщина») – 13,53%, Виталий Жиленко («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 9,81%, Вадим Акперов («Европейская Солидарность») – 8,57%, уже бывший нардеп Александр Сугоняко – 6,57%...

Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 52,6%, «Батькивщина» - 10,94%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 8,99%, «Европейская солидарность» - 5,68%, Радикальная партия – 4,79%, «Сила и честь» - 4,59%, «Голос» - 3,09...