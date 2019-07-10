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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35203

На Сумщине целое село не проголосовало из-за удаленности участка

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Вита Вялых.

«Жителей села Желобок Белопольского района Сумской области лишили возможности проголосовать! Избирательный участок нам сделали в пяти километрах от нашего села. Общественный транспорт туда не ходит. Пешеходной дороги нет. Нам предложили идти пешком 5 км по оживлённой трассе с фурами и машинами, которые идут под 120 км/час, либо полем, посадками, с компасом, соответственно. Жителей Желобка больше ста человек. Бюллетеней, по всей видимости, чистых осталось столько же. На втором туре президентских выборов была такая же картина. Сразу после президентских выборов мы написали 3 жалобы на то, что у нас нет возможности голосовать. Писали на горячую линию сумской администрации. Надеялись, что нам либо дадут транспорт, либо перенесут избирательный участок в доступное место. "А воз и ныне там..." И, как выяснилось, это не одно такое село Николаевской ОТГ, которое, не проголосовало по этой же причине», - написала она.

Политика Белопольский район Выборы Николаевская ОТГ
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