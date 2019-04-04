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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах покажуть фільм «Жінка в полоні»

У 2013 році Генеральна Асамблея організації Об’єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, зазначивши, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привертати увагу до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочувати людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.

У Всесвітній день протидії торгівлі людьми 30 липня 2019 року, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, запрошує на безкоштовний показ фільму «Жінка в полоні». Захід проводиться за ініціативою Міністерства соціальної політики у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні – Агентством ООН з питань міграції, Координатором проектів ОБСЄ в Україні та представництвом громадської організації «Кампанія А21».

Це фільм про Маріш, 52-річну угорку, яка служить одній родині вже десятиліття, працюючи по 20 годин на день без оплати. Її гнобителі відібрали в неї документи, і їй не можна виходити з дому без дозволу. З нею поводяться як з твариною: годують недоїдками і не надають ліжка для сну. Маріш проводить дні зі страхом у серці, але мріє про те, щоб повернути собі своє життя. Присутність камери допомагає їй усвідомити, що вона – не одна. Вона починає проявляти довіру. Після двох років зйомок вона збирається з духом і розказує про свій план: «Я втечу». У фільмі простежений героїчний шлях Маріш назад до свободи.

Квитки можна отримати за адресою м. Суми, пров. 9 Травня, 2, каб. 20 (кількість місць - 89).

Початок показу: 16-00 год.

Місце проведення: Кінотеатр ПЛАНЕТА КІНО (м. Суми, вул. Харківська, 2/2).

Тривалість фільму - 90 хв.

Общество Кино
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