В Сумах снова заминировали мэрию? Сегодня, 24 июля, на пл. Независимости снова спасатели.

Об этом написала сотрудница Сумского горсовета Екатерина Чепик в Фейсбуке.

«Шо опять?

P.S. Эвакуацию не объявляют, но все сознательно покинули здание», - написала она.

Напомним: во вторник полиция со взрывотехниками искали в здании облсовета, где находятся также подразделения облгосадминистрации и горсовета бомбу, так как накануне на электронную почту сотрудника мэрии пришло сообщении о минировании. Взрывчатку не нашли, но людей эвакуировали, приостановив работу на несколько часов.

Как сообщила Sumy.Today начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, ситуация аналогичная вчерашней: снова на электронную почту работника учреждения поступило письмо-предупреждение о заминировании здания. Опять его прочитали только сегодня утром. Как только полиция узнала о ситуации, на место выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа.