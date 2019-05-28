В Сумах снова заминировали мэрию?

Об этом написала сотрудница Сумского горсовета Екатерина Чепик в Фейсбуке.
«Шо опять?
P.S. Эвакуацию не объявляют, но все сознательно покинули здание», - написала она.
Напомним: во вторник полиция со взрывотехниками искали в здании облсовета, где находятся также подразделения облгосадминистрации и горсовета бомбу, так как накануне на электронную почту сотрудника мэрии пришло сообщении о минировании. Взрывчатку не нашли, но людей эвакуировали, приостановив работу на несколько часов.
Как сообщила Sumy.Today начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, ситуация аналогичная вчерашней: снова на электронную почту работника учреждения поступило письмо-предупреждение о заминировании здания. Опять его прочитали только сегодня утром. Как только полиция узнала о ситуации, на место выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа.
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