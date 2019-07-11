Сумчанам снова отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 24 июля.

Для проведения работ по устранению водопроводной аварии по ул. Гамалия сегодня, 24 июля, с 9:00 прекращено водоснабжение домов по ул. Гамалия.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.