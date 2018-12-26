Антимонопольщики открыли дело на «Сумыгаз»

В Украине уже начались проверки облгазов. При этом Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона о нарушении экономической конкуренции в связи с назначением Дэвида Энтони Ховарда Брауна главой наблюдательного совета во всех обществах без получения разрешения со стороны комитета, пишет Сегодня.
Речь идет о входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа "Днепропетровскгаз", "Днипрогаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Тисменницагаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черниговгаз", "Черновцыгаз".
В АМКУ отмечают, что таким образом эти облгазы могут являться единым субъектом хозяйствования.
"Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции путем существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами", – отмечается в сообщении антимонопольщиков.
Напомним, согласно постановлению Кабмина, предельная стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5% по сравнению с июльской ценой и составит не более 4640 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.
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