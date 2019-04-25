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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Чем дышали сумчане в июне

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в июне.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах.

В течение прошлого месяца отобраны 1172 пробы атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли в 1,9 раза, диоксида азота в 1,6 раза, формальдегида 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже санитарных норм.

В течение отчетного месяца на посту наблюдений за загрязнением № 5 (ул. Металлургов) среднемесячный содержание по диоксиду азота превышал уровень ПДК в два раза.

На границе ПДК зафиксированы максимально разовые концентрации по пыли 14 июня при восточном направлении ветра со скоростью 4 м/с на посту наблюдений за загрязнением №3 по ул. СКД; 4 июня при восточном направлении ветра со скоростью 3 м/с, 11 июня при северо-восточном направлении ветра со скоростью 3 м/с, 15 июня при южно-западном направлении ветра со скоростью 2 м/с 29 июня при западном направлении ветра со скоростью 2 м/с на ПСЗ №4 по ул. Харьковской и июне при восточном направлении ветра со скоростью 3 м/с 21 июня при юго-восточном направлении ветра со скоростью 1 м/с на посту наблюдений за загрязнением № 5 по ул. Металлургов.

Превышений максимально разовых ПДК с малейшей примеси не зафиксировано.

На посту наблюдений за загрязнением № 4 ул. Харьковская, 5, 6, 14, 21, 22 июня, в разные сроки наблюдений, выявлены случаи повышения максимально разовой концентрации по диоксиду серы, но ниже ПДК, преимущественно при восточном и юго-восточном направлении ветра со скоростью от 2 до 5 м/с.

По сравнению с предыдущим месяцем загрязнения атмосферного воздуха города по пыли, диоксида серы, оксида углерода, аммиака, формальдегида увеличилось, по диоксиду азота уменьшилось, а по оксиду азота осталось почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в июне не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в июне по г. Сумы составлял 12-14 мкР/ч, и не превышал допустимых значений.

Общество Загрязнение воздуха
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