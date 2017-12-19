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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24387

В Сумах решили официально назвать сквер «Счастья»

Управление архитектуры и градостроительства организует общественное обсуждение о присвоении названия (наименование) сквера, находящегося между улицей Кузнечной, Покровской площадью и улицей 1-я Набережная р. Стрелка (район «Макдональдса»), который с легкой руки мэра Сум окрестили уже сквером «Счастья».

Общественное обсуждение состоится 30 августа в 14:00 в каб. № 59 (площадь Независимости, 2).

Желающие принять участие в обсуждении могут до 27 сентября 2019 года включительно присылать свои предложения (замечания) в электронной форме с указанием фамилии, имени, отчества и адреса лица, их подает; юридические лица подают предложения с указанием наименования и местонахождения. Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются.

Адрес электронной почты: arh@smr.gov.ua.

Консультации по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, можно получить по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А или по телефону: 70-01-02.

Результаты общественного обсуждения будут обнародованы до 11 октября текущего года на официальном сайте Сумского городского совета.

Общество Общественное обсуждение Сквер Счастья
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