В Сумах разрыли проспект Лушпы Сегодня, 24 июля, на проспекте Лушпы прямо на проезжей части ведутся земляные работы.

Работы ведутся в районе пешеходного перехода возле ТРЦ «Лавина». Как сообщили в пресс-службе мэрии, ПАО «Сумбуд» проводит работы по врезке в ливневую канализацию от новых домов в районе «Эспланады».

В инспекции по благоустройству уточнили, что работы проводит фирма «Сервисмаркет».