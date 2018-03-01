В Сумах разрыли проспект Лушпы

Работы ведутся в районе пешеходного перехода возле ТРЦ «Лавина». Как сообщили в пресс-службе мэрии, ПАО «Сумбуд» проводит работы по врезке в ливневую канализацию от новых домов в районе «Эспланады».
В инспекции по благоустройству уточнили, что работы проводит фирма «Сервисмаркет».
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