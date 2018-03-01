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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33588

В Сумах разрыли проспект Лушпы

Сегодня, 24 июля, на проспекте Лушпы прямо на проезжей части ведутся земляные работы.

Работы ведутся в районе пешеходного перехода возле ТРЦ «Лавина». Как сообщили в пресс-службе мэрии, ПАО «Сумбуд» проводит работы по врезке в ливневую канализацию от новых домов в районе «Эспланады».

В инспекции по благоустройству уточнили, что работы проводит фирма «Сервисмаркет».

Общество Коллектор Разрытие Сумбуд
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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