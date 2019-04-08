Сумские копы поймали грабителя с помощью телеграмма Своевременное сообщение неравнодушных сумчан о преступлении позволило патрульным задержать предполагаемого злоумышленника на месте происшествия.

«На остановке общественного транспорта по улице Белопольское шоссе грабят человека», - такое сообщение получили патрульные из телеграмм канала «Безопасный город Сумы» (ссылка - https://t.me/Sumypravo).

Стражи порядка, не теряя ни минуты, мгновенно прибыли на место происшествия. На остановке действительно находились двое мужчин. Один из них имел явные признаки алкогольного опьянения, а другой четко подпадал под описанные заявителем приметы. Первый действительно сообщил патрульным, что у него пропали личные вещи: часы, мобильный телефон и денежные средства.

Увидев, что второй сильно занервничал, инспекторы провели в отношении него поверхностную проверку и обнаружили указанные наручные часы и телефон. Каких только версий не было у 31-летнего мужчины. Сначала он рассказывал, что это его вещи, а затем, что нашел их на скамейке возле мужчины.

Свои объяснения он уже давал следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции, которую инспекторы вызвали на место происшествия.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.