Сумские копы поймали грабителя с помощью телеграмма

«На остановке общественного транспорта по улице Белопольское шоссе грабят человека», - такое сообщение получили патрульные из телеграмм канала «Безопасный город Сумы» (ссылка - https://t.me/Sumypravo).
Стражи порядка, не теряя ни минуты, мгновенно прибыли на место происшествия. На остановке действительно находились двое мужчин. Один из них имел явные признаки алкогольного опьянения, а другой четко подпадал под описанные заявителем приметы. Первый действительно сообщил патрульным, что у него пропали личные вещи: часы, мобильный телефон и денежные средства.
Увидев, что второй сильно занервничал, инспекторы провели в отношении него поверхностную проверку и обнаружили указанные наручные часы и телефон. Каких только версий не было у 31-летнего мужчины. Сначала он рассказывал, что это его вещи, а затем, что нашел их на скамейке возле мужчины.
Свои объяснения он уже давал следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции, которую инспекторы вызвали на место происшествия.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.
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