С «Сумыхимпрома» хотят взыскать 800 тыс. грн за загрязнение Псла Прокуратура настаивает на взыскании с ПАО «Сумыхимпром» почти 800 тыс. грн ущерба, причиненного окружающей среде.

Сумской местной прокуратурой по результатам изучения состояния законности в сфере охраны окружающей природной среды установлено, что Публичное акционерное общество «Сумыхимпром» на протяжении 2018-2019 годов осуществляло сброс загрязняющих веществ со сточными водами в реку Псел с превышением нормативов предельно допустимого сброса.

По результатам обработки материалов Государственной экологической инспекции в Сумской области, которыми задокументированы нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов в деятельности ПАО «Сумыхимпром», установлено, что в результате сброса предприятием загрязняющих веществ в реку Псел окружающей среде нанесен ущерб в размере 792 тыс. грн.

Поскольку правоотношения, связанные с возмещением ущерба в результате допущенных нарушений в сфере водопользования, представляют общественный интерес, а органом контроля до сих пор самостоятельно не обеспечено их возмещение, Сумская местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

В исковом заявлении прокуратура настаивает на взыскании с ПАО «Сумыхимпром» в пользу Нижнесыроватской объединенной территориальной громады Сумского района и государственного бюджета Украины вреда, причиненного нарушением природоохранного законодательства в размере 792 тыс. грн.

Сейчас Хозяйственным судом Сумской области по делу открыто производство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.