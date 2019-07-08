Сумской местной прокуратурой по результатам изучения состояния законности в сфере охраны окружающей природной среды установлено, что Публичное акционерное общество «Сумыхимпром» на протяжении 2018-2019 годов осуществляло сброс загрязняющих веществ со сточными водами в реку Псел с превышением нормативов предельно допустимого сброса.
По результатам обработки материалов Государственной экологической инспекции в Сумской области, которыми задокументированы нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов в деятельности ПАО «Сумыхимпром», установлено, что в результате сброса предприятием загрязняющих веществ в реку Псел окружающей среде нанесен ущерб в размере 792 тыс. грн.
Поскольку правоотношения, связанные с возмещением ущерба в результате допущенных нарушений в сфере водопользования, представляют общественный интерес, а органом контроля до сих пор самостоятельно не обеспечено их возмещение, Сумская местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.
В исковом заявлении прокуратура настаивает на взыскании с ПАО «Сумыхимпром» в пользу Нижнесыроватской объединенной территориальной громады Сумского района и государственного бюджета Украины вреда, причиненного нарушением природоохранного законодательства в размере 792 тыс. грн.
Сейчас Хозяйственным судом Сумской области по делу открыто производство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Госэкоинспекцией в Сумской области проведено исследование проб поверхностной воды из водных объектов г. Сумы, информация о загрязнении которых была размещения...
Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведена плановая проверка ПАО «Сумыхимпром»....
Лаборатория очистных сооружений КП «Горводоканал» в понедельник, 8 июля, сделала анализ воды из р. Псел....
8 июля Сумским рыбоохранным патрулем был выявлен факт значительного сброса сточных вод в р. Псел вблизи с. Барвинково Сумского района....
По поручению городского головы Александра Лысенко, его заместитель Александр Журба собрал совещание по решению вопроса загрязнения р. Псел....