Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11242

Насколько наторговали на Сумщине за прошлый год

В последнее воскресенье июля отмечают свой профессиональный праздник работники торговли.

На Сумщине в этой отрасли занято более 98 тыс. работников, или каждый пятый работающий. В 2018 году объем оптового товарооборота составил 21,6 млрд грн, оборот розничной торговли - 19,5 млрд грн.

Следует отметить, что более чем пятая часть розничного и почти 40% оптового товарооборота приходится на продовольственные товары (в том числе около 85% - это товары отечественного производства).

В течение прошлого года в сфере внутренней торговли освоено 352 млн грн капитальных инвестиций. По состоянию на 1 января 2019 года иностранными инвесторами вложено в отрасль почти 43 млн долларов США, сообщает главное управление статистики в Сумской области.

Экономика Статистика Торговля
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