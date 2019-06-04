Насколько наторговали на Сумщине за прошлый год

На Сумщине в этой отрасли занято более 98 тыс. работников, или каждый пятый работающий. В 2018 году объем оптового товарооборота составил 21,6 млрд грн, оборот розничной торговли - 19,5 млрд грн.
Следует отметить, что более чем пятая часть розничного и почти 40% оптового товарооборота приходится на продовольственные товары (в том числе около 85% - это товары отечественного производства).
В течение прошлого года в сфере внутренней торговли освоено 352 млн грн капитальных инвестиций. По состоянию на 1 января 2019 года иностранными инвесторами вложено в отрасль почти 43 млн долларов США, сообщает главное управление статистики в Сумской области.
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