За полгода на Сумщине выплачено 32 млн грн субсидий

В январе-июне 2019 года р. государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг назначены 142,7 тыс. домохозяйств на общую сумму более 32 млн грн.
В июне текущего года субсидии назначены 10,6 тыс. семей. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ, назначенной в июне 2019 года составил 138,0 грн, в июне прошлого года - 157,2 грн.
Кроме того, в июне 2019 года домохозяйствам Сумщины назначены субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 1,7 млн грн. Средний размер назначенной субсидии составил 2772,5 грн против 2918,9 грн - в прошлом году.
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