На Сумщині розпочались військові навчання На території Сумської області на цьому тижні розпочато військові навчання.

Як теоретично так і практично будуть відпрацьовуватись завдання територіальної оборони в ході яких буде перевірена координованість дій органів військового управління, бригади територіальної оборони, національної поліції, національної гвардії під єдиним керівництвом. Також під час проведення навчання будуть відпрацьовані заходи з практичного розгортання пунктів управління та їх переміщення, організації керівництва ведення територіальної оборони у відповідних зонах. Для керівництва проведенням навчань до Сумського ОВК прибула група досвідчених офіцерів з оперативного командування «Північ». З керівництвом військових комісаріатів Сумської області було проведено інструкторсько-методичне заняття щодо порядку дій під час ведення територіальної оборони у відповідних зонах.

Перша фаза навчань розпочалась з плідної роботи військових спільно з іншими складовими силами оборони та безпеки по уточненню плану територіальної оборони. Штаб керівництва територіальної оборони області приступив до організації роботи спільно зі штабами районів територіальної оборони та іншими військовими формуваннями.