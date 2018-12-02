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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12320

На Сумщині розпочались військові навчання

На території Сумської області на цьому тижні розпочато військові навчання.

Як теоретично так і практично будуть відпрацьовуватись завдання територіальної оборони в ході яких буде перевірена координованість дій органів військового управління, бригади територіальної оборони, національної поліції, національної гвардії під єдиним керівництвом. Також під час проведення навчання будуть відпрацьовані заходи з практичного розгортання пунктів управління та їх переміщення, організації керівництва ведення територіальної оборони у відповідних зонах. Для керівництва проведенням навчань до Сумського ОВК прибула група досвідчених офіцерів з оперативного командування «Північ». З керівництвом військових комісаріатів Сумської області було проведено інструкторсько-методичне заняття щодо порядку дій під час ведення територіальної оборони у відповідних зонах.

Перша фаза навчань розпочалась з плідної роботи військових спільно з іншими складовими силами оборони та безпеки по уточненню плану територіальної оборони. Штаб керівництва територіальної оборони області приступив до організації роботи спільно зі штабами районів територіальної оборони та іншими військовими формуваннями.

Общество Военные учения
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