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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29293

На Сумщине домашнему тирану дали 6 месяцев ареста

Сегодня, 24 июля, Белопольским районным судом провозглашено приговор по делу в отношении гражданина С., который обвиняется в совершении домашнего насилия.

Суд квалифицировал действия С. по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины как домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического насилия к лицу, с которым находится в семейных отношениях, что привело к физическим, психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшего и по ч. 2 статьи 15, ч. 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины как законченное покушение на тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное повторно.

Суд принял С. признать виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 126-1 и ч. 2 статьи 15, ч. 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, и на основании ч. 1 статьи 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить окончательное наказание в виде ареста на срок 6 (шесть) месяцев, сообщает сайт суда.

Право Домашнее насилие Приговор суда
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