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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36141

На Сумщине предупредили хищнический вылов рыбы (видео)

Совместные рейды полицейских и рыбоохранного патруля стали на Сумщине традиционными. На этот раз в поле зрения правоохранителей попало Биживское водохранилище.

Во время проведения такого рыбоохранного рейда были выявлены нарушения правил рыболовства. Около 5 утра гражданин на водоеме добывал рыбу с помощью запрещенного орудия лова - сети. Таким образом ему удалось незаконно добыть около 1 кг водных биоресурсов: серебряный карась - 6 экз., карась золотой - 1 экз., который занесен в Красную книгу Украины, рак - 1 экз. Общая сумма ущерба составила 457 грн. В целом же, кроме административного наказания в зависимости от степени нанесенного ущерба, за грубые нарушения (лов запрещенными орудиями лова, вылов краснокнижной рыбы) законодательством предполагается еще и уголовная ответственность - штраф от 3400 до 6800 грн или ограничение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова и незаконно добытых водных биоресурсов (ст. 249 Уголовного кодекса Украины).

Работники полиции призывают граждан быть сознательными и беречь природу. И помнить, что выловленная рыба, убитое животное, забитая птица или сорванное редкое растение - это многочисленные и безвозвратные потери в будущем. Пусть нашим детям, внукам и нашим потомкам достанутся в наследство полноводные реки, многочисленные густые лесу, плодородные степи и чистые горы, наполненные богатым и разнообразным животным миром, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Браконьерство
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