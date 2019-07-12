В Шостке угонщик попал в аварию Похитив у нетрезвого мужчины сумку с документами и ключами от машины, 18-летний житель Шосткинского района похитил еще и само транспортное средство. Однако далеко заехать не успел - мало того, что столкнулся с другой машиной, дорогой попал в кювет, не смог оттуда выехать, поэтому покинул легковушка и убежал.

О незаконном завладении автомобилем Nissan Note в полицию сообщила 50-летняя жительница Шостки. Она рассказала: ночью ее нетрезвый муж вернулся домой без сумки, в которой, кроме личных вещей и мобильного, находились ключи и документы на автомобиль. Через несколько минут она услышала, а потом и увидела с балкона квартиры, как их машина выезжает со двора многоэтажки.

Вскоре правоохранители нашли автомобиль - неизвестный злоумышленник бросил его на выезде из райцентра, - автомобиль был сильно поврежден.

«Для установления свидетелей происшествия и розыска лица, совершившего это преступление, полицейские опрашивали жителей этого и близлежащих домов, задействовали оперативный ресурс, эксперты тщательно обследовали сам автомобиль, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - И эта кропотливая работа дала положительный результат. Злоумышленником оказался 18-летний житель одного из сел Шосткинского района, который сейчас находится на испытательном сроке за кражу мопеда. Юношу задержали».

Подозреваемый рассказал, что той ночью он со своим 15-летним товарищем гуляли по городу. Увидели нетрезвого прохожего, и похитили у него сумку. Там оказались личные вещи, мобильный телефон, документы на автомобиль и ключи от него. Гаджет забрал себе приятель. А он по указанному в регистрационном документе адресу разыскал машину. Имея ключи, открыл дверцу, завел двигатель и отправился домой. По дороге столкнулся с припаркованным автомобилем «Таврия». Однако это не остановило его, и он продолжил свой путь дальше, пока на выезде из города машина не попала в кювет и там ни застряла. Поэтому он просто покинул ее и дальше пошел пешком.

В отношении молодого человека правоохранители открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Следующие восемь лет он может провести за решеткой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.