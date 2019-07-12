На Сумщине взяли под стражу водителя, сбившего накануне выборов насмерть члена УИК

По ходатайству Бурынского отдела Конотопской местной прокуратуры подозреваемому, который в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Событие произошло 19 июля 2019 года около 4 часов утра на улице Привокзальная в г. Бурынь. 23-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-210994 и двигаясь в направлении автовокзала по проезжей части, отвлекся от управления и не придерживался безопасного интервала, в результате чего совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая с велосипедом в руках двигалась по правой стороне проезжей части в попутном направлении. От полученных травм женщина скончалась.
«Водитель с места происшествия скрылся. Через несколько часов сотрудники полиции установили его личность и местонахождение. Когда правоохранители нашли его, то молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и спал в собственном авто», - рассказал прокурор Бурынского отдела Конотопской местной прокуратуры Юрий Герасименко.
Как выяснилось, задержанный уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Более того, в начале года в отношении него уже был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако наказание ему удалось избежать, поскольку молодой человек длительное время якобы находился на лечении, поэтому истек срок привлечения к ответственности.
Сейчас действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшему) УК Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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