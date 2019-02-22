В Киеве разбили стекла трем сумским маршруткам Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила сумчанка Марина Головань.

«Вчера, 23.07.19, в Сумской ОГА пытались решить конфликт между сумскими и киевскими перевозчиками. Решили создать рабочую группу!))) Результат: ночью в Киеве были разбиты стекла в трёх машинах Сумских перевозчиков! Видимо, так называемые «регулярные» перевозчики из Киева не согласны с этим решением!», - написала она.