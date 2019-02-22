Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:571621

В Киеве разбили стекла трем сумским маршруткам

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила сумчанка Марина Головань.

«Вчера, 23.07.19, в Сумской ОГА пытались решить конфликт между сумскими и киевскими перевозчиками. Решили создать рабочую группу!))) Результат: ночью в Киеве были разбиты стекла в трёх машинах Сумских перевозчиков! Видимо, так называемые «регулярные» перевозчики из Киева не согласны с этим решением!», - написала она.

Право Конфликт Междугородние маршрутки Нерегулярные перевозчики Разбили стекло Сумы-Киев
view counter

По тематике

В Сумской ОГА пытались решить конфликт между междугородними перевозчиками
Вчера 17:13

В Сумской ОГА пытались решить конфликт между междугородними перевозчиками

Решение конфликта между нерегулярными и регулярными перевозчиками по маршруту «Сумы-Киев» и «Киев-Сумы» лежит в плоскости изменения законодательства....

На Сумщине избили водителя маршрутки «Сумы - Киев»
20.07.2019 22:01

На Сумщине избили водителя маршрутки «Сумы - Киев»

Аварийная ситуация на дороге завершилась административным и уголовным производствами....

01.04.2019 17:53

В Сумах суд будет рассматривать дело по факту повреждения междугородних маршруток

Сегодня, 1 апреля, отложено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении четырех мужчин, обвиняемых в совершении хулиганства группой лиц...

В Сумах кандидат в президенты «подкупал» журналистов печеньками
25.02.2019 17:24

В Сумах кандидат в президенты «подкупал» журналистов печеньками

Сегодня, 25 февраля, в Сумы приехал кандидат в президенты Украины Илья Кива....

22.02.2019 14:11

Луценко прокомментировал конфликт силовиков в Сумах

Генпрокурор Юрий Луценко назвал запугиванием действия сумских полицейских, задержавших двух сотрудников избирательного штаба Петра Порошенко по подозрению в подкупе избирателей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.