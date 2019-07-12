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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5477

На Сумщине пьяный угонщик не справился с управлением

25-летний житель Глухова, чтобы добраться из села в райцентр, похитил чужой автомобиль.

В Глуховский отдел полиции поступило сообщение от 59-летнего жителя района о том, что у него похитили автомобиль АЗЛК-2140 с прицепом, оставленный возле дома. Работники полиции сразу выехали на место происшествия.

Вскоре украденный автомобиль с прицепом был найден недалеко от дома заявителя - неизвестный злоумышленник, сбив придорожный забор, покинул машину, а сам скрылся в неизвестном направлении.

Однако полицейские буквально за полтора часа установили его личность - угонщиком оказался 25-летний житель райцентра. Его нашли на остановке общественного транспорта, доставили в отделение полиции и допросили. Он пояснил: в этот день он отдыхал со своими друзьями возле местного водоема. Идя по улице села до остановки общественного транспорта, чтобы автобусом добраться домой, увидел автомобиль с незапертой дверью. Поэтому и решил вернуться в город... на чужой легковушке. Двигатель завел, а также проехал некоторое расстояние. Однако, будучи пьяным, не справился с управлением и сбил забор. После чего, оставив на месте ДТП легковушку, пешком отправился к остановке общественного транспорта, где его, собственно, и разыскали работники полиции.

Следователи квалифицировали действия глуховчанина как незаконное завладение транспортным средством, и открыли уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Теперь «автолюбителю» грозит или уплаты большого штрафа, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Впрочем, его судьбу решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глуховский район Дтп Угон
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