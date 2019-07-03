83-летний житель Сумщины отдал фейковому внуку 3 тысячи Почти три тысячи гривен выманили у 83-летнего жителя Глуховщины неизвестные аферисты, попросив от имени внука помощи в приобретении телефона.

Когда в дежурную часть Глуховского отдела полиции поступила информация о мошенничестве в отношении 83-летнего пенсионера, по месту жительства потерпевшего немедленно выехали сотрудники полиции.

Дедушка рассказал: ему на мобильный позвонил мужчина, который показался ему внуком, и попросил денег. Средства нужны были якобы для приобретения сотового телефона взамен утраченного. Не подозревая ничего плохого, пенсионер без всякого сомнения перевел три тысячи гривен. Чуть позже он попытался связаться с «внуком», чтобы узнать, получил ли тот высланные деньги, однако абонент был вне зоны доступа.

Утром следующего дня внук сам позвонил дедушке. И в разговоре выяснилось, что молодой человек телефон не терял, и на самом деле пенсионер общался с мошенниками. Растерянному старику не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к правоохранителям.

«По данному факту следователи открыли по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины уголовное производство, - комментирует Алексей Борковец, начальник Глуховского отдела полиции, - в рамках которого делают все возможное для установления личности злоумышленника и возвращения потерпевшему его утраченных сбережений».

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с предостережением быть осторожными при общении по телефону. И проверять информацию, полученную от незнакомцев, кем бы те не представлялись, особенно, если речь заходит о деньгах. В таких случаях лучше договориться о личной встрече, и лицом к лицу или в присутствии других членов семьи обсудить вопрос займа средств. Не стоит переводить деньги, если вас просят об этом по телефону, тем более, когда вы не уверены в личности своего собеседника. Помните: это наиболее распространенная мошенническая схема, поэтому вполне вероятно, что вы общаетесь с аферистами. Будьте осторожны и внимательны, и тогда вам не придется быть жертвой преступных посягательств, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.