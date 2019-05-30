У Лебедині діти відвідали унікальне фермерське господарство

Про це повідомили в Сумському обласному центрі зайнятості.
Унікальне господарство «Ферма Еко», під керівництвом Валерія Чалого, займається вирощуванням ексклюзивних молюсків «Равлики Müller». Успішний розвиток виробництва, зокрема, вирішення кадрових потреб, залежить від результативної співпраці з Лебединською міськрайонною філією Сумського обласного центру зайнятості, про що свідчить така статистика: з 11 осіб, які працюють на підприємстві, 7 – працевлаштовані за направленням центру зайнятості.
Програма екскурсії видалася насиченою та дуже цікавою. Директор ферми розповів історію заснування такого досить незвичного для Сумщини бізнесу. Діти ознайомилися з технологічним процесом вирощування равликів. Будівля ферми поділена на три частини – холодильна камера, розплідник і цех з переробки. На території є засіяні поля перко – рослиною, яку полюбляють їсти равлики.
Равлики «Müller» мають високу поживну цінність. У їхньому м’ясі міститься багато білків, магнію, кальцію, міді, цинку і йоду. Вони відрізняються чудовим смаком і не потребують попередньої обробки, адже їх можна готувати у мушлі та споживати повністю. Равлики також виробляють велику кількість слизу, до складу якої входять гліколева кислота, колаген, вітаміни, натуральні антибіотики, еластин та алантоїн.
Після екскурсії директор ферми подарував дітлахам равликів для вирощування в домашніх умовах. Радості дітей не було меж, вони отримали максимум задоволення.
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