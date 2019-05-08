Сумские работодатели заплатили почти 2,4 млрд грн ЕСВ

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь - июнь прошлого года на 21,2%, или на 412,1 млн гривен.
В июне 2019 года было обеспечено 443,1 млн грн ЕСВ, что на 17%, или на 64,5 млн грн больше, чем в июне 2018-го.
В январе - июне 2019 года в сводный бюджет поступило 2,55 млрд грн налога на доходы физических лиц....
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении...
ГУ ДФС у Сумській області звертає увагу платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що з 2 травня...
По данным Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, по состоянию на 17.02.2019 налоговый долг ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» составил 100,3 млн...
Главным управлением ГФС в Сумской области в январе - апреле 2019 года обеспечен сбор в Государственный бюджет Украины в сумме...