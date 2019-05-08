Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19236

Сумские работодатели заплатили почти 2,4 млрд грн ЕСВ

В январе - июне 2019 года ГУ ГФС в Сумской области обеспечено поступление 2,35 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь - июнь прошлого года на 21,2%, или на 412,1 млн гривен.

В июне 2019 года было обеспечено 443,1 млн грн ЕСВ, что на 17%, или на 64,5 млн грн больше, чем в июне 2018-го.

Общество ЕСВ Налоги
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«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
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«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
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«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
Кино Космос
10:15—50 грн.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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