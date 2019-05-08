Сумские работодатели заплатили почти 2,4 млрд грн ЕСВ В январе - июне 2019 года ГУ ГФС в Сумской области обеспечено поступление 2,35 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь - июнь прошлого года на 21,2%, или на 412,1 млн гривен.

В июне 2019 года было обеспечено 443,1 млн грн ЕСВ, что на 17%, или на 64,5 млн грн больше, чем в июне 2018-го.