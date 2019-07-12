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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11157

За виртуальный мотоцикл роменчанин заплатил 40 тысяч реальных гривен

Житель Ромен, пытаясь приобрести мотоцикл, авансом перечислил продавцу больше 40000 гривен, однако своего заказа так и не дождался.

В дежурную часть Роменского отдела полиции обратился 39-летний житель Ромен и пожаловался на то, что его обманули. На одном из сайтов объявлений он увидел объявление о продаже мотоцикла по весьма привлекательной цене и решил им воспользоваться. Для этого заявитель связался с продавцом, который сообщил, что соглашение о продаже и доставке мотоцикла осуществится только тогда, когда деньги окажутся на его счете. Доверчивый роменчанин перечислил на счет продавца 43 200 гривен. Дождавшись оговоренного дня доставки мотоцикла, заявитель позвонил поставщику с целью узнать, все ли в порядке с заказом, но его телефон оказался выключенным, а объявления - снято.

Только тогда мужчина понял, что его обманули, и желаемого мотоцикла он не получит. Поэтому и обратился в полицию за помощью.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными при покупках в интернете, не переводить средства незнакомым лицам, рассчитываться за свои заказы только после их получения и проверки технического состояния, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Ромны
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