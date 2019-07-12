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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41474

В Сумах перекроют Троицкую

В четверг, 25 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей.

В связи с этим участок дороги по ул. Троицкий будет частично перекрыт, сообщает КП «Электроавтотранс».

Поэтому, начиная с 8:00 и до завершения работ коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров по измененным схемам:

- троллейбус №4 будет курсировать по маршруту троллейбуса №3;

- тролейбус №16 - через пр. Шевченко;

- автобусы №58 А и №62 - без изменений.

Общество Гидравлические испытания Изменение маршрутов Ограничение движения Перекрытие дорог
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