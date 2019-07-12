В Сумах перекроют Троицкую

В связи с этим участок дороги по ул. Троицкий будет частично перекрыт, сообщает КП «Электроавтотранс».
Поэтому, начиная с 8:00 и до завершения работ коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров по измененным схемам:
- троллейбус №4 будет курсировать по маршруту троллейбуса №3;
- тролейбус №16 - через пр. Шевченко;
- автобусы №58 А и №62 - без изменений.
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