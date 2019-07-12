Завтра в Сумах перекроют еще и Горького

В четверг, 25 июля, в связи с проведением ремонтных работ проезжей части по ул. Горького, с 9:00 до 18:00 троллейбусы №7, №10 А, №15, №15А будут осуществлять объезд через пр. Шевченко (в обоих направлениях движения), коммунальные и частные автобусы будут курсировать без изменений, сообщили в КП "Электроавтотранс".
В четверг, 25 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей....
В субботу, 20 июля, с 10.00 до 18.00 КП «Дорремстрой» будет проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия по ул....
В пер. Терезова от Кооперативной до Воскресенской после очередного ливня образовались огромные ямы....
Несмотря на прогнозы погоды, в Сумах собираются ремонтировать дорогу на Горького....
На ремонт ул. Харьковской и Прокофьева в городском бюджете денег нет....