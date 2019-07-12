Завтра в Сумах перекроют еще и Горького Из-за ремонта дорожного покрытия троллейбусы пустят по проспекту Шевченко.

В четверг, 25 июля, в связи с проведением ремонтных работ проезжей части по ул. Горького, с 9:00 до 18:00 троллейбусы №7, №10 А, №15, №15А будут осуществлять объезд через пр. Шевченко (в обоих направлениях движения), коммунальные и частные автобусы будут курсировать без изменений, сообщили в КП "Электроавтотранс".