На Сумщині встановлено заборону на вилов раків У період з 1 серпня по 30 вересня у водоймах Сумської області розпочинається друга линька раків та встановлюється заборона на їх вилов.

Протягом цього періоду раки скидають свій старий панцирний покрив. Поки новий покрив не затвердіє – раки можуть стати легкою здобиччю для хижака та браконьєрів, адже стають малорухливими.

Тому заради збереження запасів цих водних безхребетних відповідно до ст.10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», п.3.14, 4.5 «Правил любительського і спортивного рибальства» та Наказу Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області №78-ОД від 19.07.2019, забороняється будь-який вилов раків у водоймах Сумської області на період їх линьки.

Протягом дії періоду заборони за вилов раків на порушника може чекати адміністративна відповідальність як за ч.3 ст.85 КУпАП, що складає 170 грн., так і за ч.4 ст.85 КУпАП (штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих живих ресурсів).

Також залежно від ступеня завданих збитків передбачена кримінальна відповідальність за ст.249 ККУ (незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом). Ця стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.