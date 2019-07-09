Сумчане просят обустроить футбольную площадку с искусственным покрытием возле Чешки

«В связи с отсутствием футбольных площадок на территории 12-го микрорайона, который активно застраивается многоэтажками, дети и взрослые любители поиграть в футбол не имеют такой возможности. Бывшее футбольное поле возле озера Чеха с натуральным газоном не пригодно для эксплуатации. Учитывая действующие программы, с помощью которых уже построили площадки с искусственным покрытием по многим городам Украины при сотрудничестве с ФФУ, предлагаю обустроить территорию бывшего натурального поля в футбольную площадку с искусственным покрытием», - пишет автор петиции Колесник Ярослав Николаевич.
Подписать петицию можно здесь.
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