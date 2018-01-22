Сумчане присоединились к пятой волне флешмоба #letshelpbabusya Пятый всеукраинский флешмоб #letshelpbabusya 23 июля поддержали небезразличные люди по всей стране. Флешмоб организовывает международный благотворительный фонд Let's help с 2018 года. Ранее он был известен как #letshelpbabushkas .

Более 20 городов и сел подключились к флешмобу, благодаря участию 208 волонтеров Киева и других регионов. Активные жители Украины работали в 50 магазинах столицы и 34 локациях Черкасской, Днепропетровской, Одесской областей, Львова, Чернигова, Черновцов, Ивано-Франковска, Полтавы, Сум, Житомира и других регионов. Футболки #letshelpbabusya, деньги на покупки предоставлял фонд Let's help, также некоторые волонтеры оплачивали покупки собственными средствами . Волонтеры Сум приняли участие во флешмобе впервые и в этот день 8 местных волонтеров провели флешмоб в 4 локациях. Они дежурили в залах супермаркетов, предлагали людям почтенного возраста дополнить их корзины продуктами и оплатить их покупки. Региональным партнером в Сумской области МБФ "Lets help" стала Общественная организация "Клуб" Шанс ".

Цель флешмоба: привлечь внимание общественности к критической ситуации, в которой оказались одинокие пожилые люди Украины. Около 300 000 пенсионеров Украины ежемесячно получают минимальную пенсионную выплату в размере 1564 гривен. Молодой семье этих средств хватает на несколько закупок в супермаркетах, или на один поход в ресторан. Но старенькие бабушки и дедушки должны со своей пенсии оплатить коммунальные услуги, приобрести продукты, лекарства.

Присоединиться к флешмобу могли неравнодушные жители со всех уголков Украины. Во флешмобе традиционно приняли участие известные люди, лидеры мнений и блоггеры.

“Я считаю, что такие акции приносят пользу не только пенсионерам, но и волонтерам, так как, делая доброе дело, они отвлекаются от собственных проблем и настраиваются на позитивную волну. Для меня это мероприятие стало классным напоминанием, что изменения в обществе и сознании людей начинаются с простых добрых поступков и выбора, который делаем каждый день, даже если он не всегда заметен”, - поделилась впечатлениями волонтер Елизавета Кравченко.

“Мне было приятно помогать людям и видеть их искреннюю благодарность. Многим из них действительно нужна помощь. Алексей Иванович смог купить подарки внукам и попробовать свежие фрукты, которые не мог себе позволить из-за маленькой пенсии. Одна бабушка очень расчувствовалась и даже заплакала, так как она пошла за хлебом с последней двадцаткой в кармане и встречу с волонтером приняла за большую удачу. Надеюсь, что этот флешмоб в нашем городе будут проводить еще не раз и пожилые люди станут немного счастливее”, - рассказала волонтер Татьяна Бобохига.