Сумская силачка стала мастером спорта международного класса

Сумская силачка в этом году стала чемпионкой мира в весовой категории до 57 кг. Она отжала от груди 97,5 кг. Турнир проходил в Токио.
Анна является неоднократной чемпионкой Украины, Европы и мира, также рекордсменкой Украины.
Тренируют спортсменку Вадим Воронецкий и Андрей Красилов.
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