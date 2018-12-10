Сумская силачка стала мастером спорта международного класса Сумчанка Анна Рыкун стала мастером спорта международного класса по жиму лежа.

Сумская силачка в этом году стала чемпионкой мира в весовой категории до 57 кг. Она отжала от груди 97,5 кг. Турнир проходил в Токио.

Анна является неоднократной чемпионкой Украины, Европы и мира, также рекордсменкой Украины.

Тренируют спортсменку Вадим Воронецкий и Андрей Красилов.