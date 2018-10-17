Сумской экоизобретатель стал лауреатом премии Кабмина Правительство присудило премии Кабмина за особые достижения молодежи в развитии Украины за 2018 год 20 лауреатам.

В их числе премию «за защиту населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от ЧС, охрану окружающей природной среды, защиту животных» получил сумчанин Дмитрий Бидюк, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры технологии питания СНАУ. Дмитрий – руководитель проекта Foodbiopack, который уже разработал много видов экобезопасной продукции. Foodbiopack - это инновационная концепция биоразлагаемых материалов, новый взгляд на решение мировой проблемы пластикового загрязнения. Предложенные материалы являются экологически чистыми, производятся из натуральных и доступных пищевых ингредиентов, упаковка после использования может комплексно перерабатываться для получения исходного сырья и использования ее в замкнутом цикле производства материалов, или использоваться как компонент органических удобрений.