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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4961

Сумской экоизобретатель стал лауреатом премии Кабмина

Правительство присудило премии Кабмина за особые достижения молодежи в развитии Украины за 2018 год 20 лауреатам.

В их числе премию «за защиту населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от ЧС, охрану окружающей природной среды, защиту животных» получил сумчанин Дмитрий Бидюк, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры технологии питания СНАУ. Дмитрий – руководитель проекта Foodbiopack, который уже разработал много видов экобезопасной продукции. Foodbiopack - это инновационная концепция биоразлагаемых материалов, новый взгляд на решение мировой проблемы пластикового загрязнения. Предложенные материалы являются экологически чистыми, производятся из натуральных и доступных пищевых ингредиентов, упаковка после использования может комплексно перерабатываться для получения исходного сырья и использования ее в замкнутом цикле производства материалов, или использоваться как компонент органических удобрений.

Общество Дмитрий Бидюк
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«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
Кино Космос
10:15—50 грн.

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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